Сайт с рекламой (версия 3.1.0)

Выбираете блокировщик рекламы, но не знаете где его протестировать?

На этом сайте собраны различные рекламные сервисы и сервисы для сбора аналитики, чтобы вы могли проверить на них эффективность вашего блокировщика.

AdBlock, AdBlock Plus, AdGuard, Ghostery, uBlock Origin, AdBlocker Ultimate и другие.

Этот сайт добавили в список Ru AdList и он перестанет работать в ближайшее время если ваш блокировщик использует этот список. Если вы хотите как-то повлиять на это, то напишите об этом на форуме EasyList

Контекстная реклама критический свернуть Это основной и самый распространенный вид рекламы на сайтах. Ее легко настроить и не надо самому искать рекламодателей. Также эти сервисы собирают данные о вас, чтобы подобрать вам подходящую рекламу. Google AdSense свернуть Загрузка скрипта: ✅ прервана Видимость блока: ✅ невидим Яндекс Директ / РСЯ свернуть Загрузка скрипта: ✅ прервана Видимость блока: ✅ невидим Самописная свернуть Загрузка скрипта: ✅ прервана Видимость блока: ✅ невидим Сервисы аналитики средний свернуть Эти сервисы следят за вашими действиями на сайте и собирают о вас информацию. Они нужны только владельцу сайта, для пользователя это только лишние запросы и код который нужно выполнять. К сожалению их блокировка иногда может полностью сломать сайт. Google Analytics свернуть Загрузка скрипта: ✅ прервана Выполнение скрипта: ✅ не выполнен Hotjar свернуть Загрузка скрипта: ✅ прервана Выполнение скрипта: ✅ не выполнен Яндекс-метрика свернуть Загрузка скрипта: ✅ прервана Выполнение скрипта: ✅ не выполнен Баннерная реклама низкий свернуть Этот вид рекламы часто используется на крупных сайтах, которые продают место под рекламу. Её сложнее всего заблокировать, поскольку трудно отличить рекламную картинку от обычной. Часто правила написаны для каждого сайта отдельно, поэтому эта проверка не совсем честная. Она проверяет только наличие ключевых слов в пути к файлу либо доступность флеша. Flash баннеры свернуть Загрузка файла: ❌ прошла успешно Видимость блока: ⚠️ занимает место Рекламный блок не пустой. К сожалению, мы не можем определить показывается там реклама или это пустой блок от вашего блокировщика. Для точного финального результата, пожалуйста, уточните что вы видите. Пустой блок Рекламу Гифка свернуть Загрузка файла: ❌ прошла успешно Видимость блока: ❌ виден Статичное изображение свернуть Загрузка файла: ❌ прошла успешно Видимость блока: ❌ виден Сервисы сбора ошибок низкий свернуть В отличие от сервисов метрики и аналитики этими сервисами пользуются разработчики, чтобы в случае ошибки на сайте узнать о ней. Сервисы следят почти за всеми действиями пользователя чтобы сообщение об ошибке было максимально полное. Чаще всего если их отключить ничего не сломается. Sentry свернуть Загрузка скрипта: 🏳️ не удалось проверить (возможно из-за настроек безопасности сервиса) Выполнение скрипта: ✅ не выполнен Bugsnag свернуть Загрузка скрипта: ✅ прервана Выполнение скрипта: ✅ не выполнен 82 балла из 100 (11 сервисов, 22 проверки)

Вопросы и замечания пишите на ym@ymatuhin.ru