Сайт с рекламой (версия 3.1.0)

Выбираете блокировщик рекламы, но не знаете где его протестировать?
На этом сайте собраны различные рекламные сервисы и сервисы для сбора аналитики, чтобы вы могли проверить на них эффективность вашего блокировщика.
AdBlock, AdBlock Plus, AdGuard, Ghostery, uBlock Origin, AdBlocker Ultimate и другие.
Этот сайт добавили в список Ru AdList и он перестанет работать в ближайшее время если ваш блокировщик использует этот список. Если вы хотите как-то повлиять на это, то напишите об этом на форуме EasyList
Это основной и самый распространенный вид рекламы на сайтах. Ее легко настроить и не надо самому искать рекламодателей. Также эти сервисы собирают данные о вас, чтобы подобрать вам подходящую рекламу.
Эти сервисы следят за вашими действиями на сайте и собирают о вас информацию. Они нужны только владельцу сайта, для пользователя это только лишние запросы и код который нужно выполнять. К сожалению их блокировка иногда может полностью сломать сайт.
Этот вид рекламы часто используется на крупных сайтах, которые продают место под рекламу. Её сложнее всего заблокировать, поскольку трудно отличить рекламную картинку от обычной. Часто правила написаны для каждого сайта отдельно, поэтому эта проверка не совсем честная. Она проверяет только наличие ключевых слов в пути к файлу либо доступность флеша.
В отличие от сервисов метрики и аналитики этими сервисами пользуются разработчики, чтобы в случае ошибки на сайте узнать о ней. Сервисы следят почти за всеми действиями пользователя чтобы сообщение об ошибке было максимально полное. Чаще всего если их отключить ничего не сломается.
Сайт с рекламой для проверки блокировщиков: AdBlock, AdBlock Plus, AdGuard, Ghostery, uBlock Origin, AdBlocker Ultimate AdBlock, Adblock Plus, AdGuard AdBlocker, Fair AdBlocker, Windscribe, Ghostery – Privacy Ad Blocker, AdBlocker Ultimate, uBlock Plus Adblocker, uBlock Origin…